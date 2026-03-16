Страны ЕС задумались об отправке своих военных кораблей в Ормузский пролив

Главы МИД ЕС рассматривают возможность отправки военных кораблей в Ормузский пролив. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам.

Главная тема обсуждения — как сохранить Ормузский пролив свободным, подчеркнула Каллас.

«У ЕС есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», — процитировал ее ТАСС.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке фактически заблокировала Ормузский пролив. Это ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.

Ранее Великобритания отказалась отправлять в Ормузский пролив военные корабли для возобновления его работы, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа. Как написала газета The Daily Telegraph, это может привести к ухудшению отношений между королевством и Белым домом. Также отказом на требование Соединенных Штатов ответила Норвегия.