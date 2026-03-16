Стармер отказался отправлять военные корабли в Ормузский пролив

Великобритания не станет отправлять в Ормузский пролив военные корабли для возобновления его работы. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

По ее данным, британский премьер-министр Кир Стармер отказался выполнять просьбу президента США Дональда Трампа. Это может привести к ухудшению отношений между Великобританией и Белым домом.

NHK подтвердил, что идти на риск отказалось и японское руководство.

«О мерах, которые принимает Япония, решает она сама, основа — ее собственное решение. Только потому, что Трамп сказал, еще не означает моментальную отправку военных кораблей», — рассказал источник телеканала в МИД.

Также отказом на требование США ответила Норвегия, сообщила газета Nettavisen. По словам представителя минобороны Мариты Хюндешхаген, планов по отправке кораблей в Ормузский пролив у страны нет.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уточнил, что республика не закрывала проход торговым судам. Она готова обеспечить им безопасность, несмотря на боевые действия.