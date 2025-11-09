Интернет и мобильная связь пропали в Газе

Quds: в Газе по непонятным причинам исчезли интернет и мобильная связь

Жители Газы остались без интернета и мобильной связи. Об этом сообщил палестинский новостной портал Quds.

«Интернет и мобильная связь отключились в городе Газа», — отметили в материале.

Журналисты не указали причины отключения.

Ранее Минздрав Газы сообщил, что за сутки из-за ударов израильской армии в секторе Газа погибли четыре мирных жителя. Также в госпитали попали шесть человек с различными ранениями.

Несмотря на действующий режим прекращения огня, достигнутый между Израилем и ХАМАС, удары по центру сектора Газа продолжаются. Одну из таких атак аргументировали целью поразить боевика радикальной группировки. Как утверждалось, он собирался атаковать войска Армии обороны.

С начала режима прекращения огня в секторе Газа погибли 236 человек и 600 получили ранения.