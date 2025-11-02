Минздрав Газы подтвердил гибель четырех человек от ударов ЦАХАЛ

Из-за ударов израильской армии в секторе Газа за сутки погибли четыре мирных жителя. Об этом со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщило РИА «Новости» .

По его данным, спасатели извлекли из-под завалов еще три тела. Также в медучреждения передали шестерых человек с различными ранениями.

«В больницы сектора Газа за последние 24 часа доставлены тела семерых погибших (в том числе три новых жертвы, трое извлеченных из-под завалов, один погибший от полученных ранений)», — отметили в отчете.

Всего с момента начала режима прекращения огня в секторе Газа погибли 236 человек, 600 получили ранения. Из-под завалов извлекли 502 тела.

Ранее политолог Дмитрий Бридже рассказал, что решение премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о мощнейших ударах по палестинскому анклаву направлено на изменение условий переговоров с ХАМАС. Он обратил внимание, что контакт между сторонами осложняется отсутствием прогресса в выполнении соглашений.