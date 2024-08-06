Президент Грузии удивился прекращению финансирования армии со стороны США

Президент Грузии Зурабишвили: прекращение финпомощи США ожидаемо, но непонятно

Фото: РИА «Новости»

Реакция США на действия правящей партии «Грузинская мечта» были ожидаемы, но непонятно прекращение финансовой помощи грузинской армии и лаборатории Лугара. Об этом на пресс-конференции заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщил телеканал «Рустави 2».

«Строгое реагирование США было ожидаемым <…>. Не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и не понимаю ограничение финансирование лаборатории Лугара, если это действительно так», — заявила Зурабишвили.

США приостановили выделение Грузии 95 миллионов долларов из-за «антидемократических» действий правительства страны, об этом в конце июля сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Действия и заявления властей Грузии по его мнению несовместимы с нормами членства в Евросоюзе и НАТО.

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