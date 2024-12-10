Депутат Андрей Луговой на заседании Госдумы заявил, что США стремятся разжечь «восстание мигрантов» в России. По его словам, спецслужбы «накапливают силы», чтобы использовать их для подрыва стабильности и разжигания внутренних конфликтов, сообщил корреспондент REX .

В 2022 году спецслужбы разработали программу под названием «Стратегия деколонизации России». Цель — разжечь новые национальные конфликты, а в итоге спровоцировать восстание мигрантов.

«С 2007 года структура ООН последовательно создавала условия для стимулирования массовой миграции в Россию: от лоббирования законов до формирования позитивного образа мигрантов в СМИ», — сказал Луговой.

Ранее в России стартовал эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев. Его цель — создание цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных штрафов за подделку документов для мигрантов. Фирмы, занимающиеся этим, будут обязаны выплатить до 60 миллионов рублей.