В аэропортах Москвы и Подмосковья начали собирать отпечатки пальцев у мигрантов

Эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных начался 1 декабря 2024. Его проводят для создания цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства.

Постановление правительства России уже вступило в силу. Согласно ему, эксперимент продлится до середины 2026 года. Теперь в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский и автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области будут фотографировать иностранцев и снимать их отпечатки пальцев.

Этот режим не коснется граждан Белоруссии, а также глав и сотрудников дипломатических организаций.

Следующий этап эксперимента начнется 30 июня 2025 года и продлится год. Тогда будут задействованы все пункты пропуска через российскую границу. Въезжающие смогут заранее добровольно предоставить свои биометрические данные. Иностранцы, которым для посещения России не нужна виза, смогут заранее зарегистрироваться с помощью мобильного приложения, предоставить свои фотографии и заполнить заявление о целях визита.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для иностранцев. Фирмы, занимающиеся подделкой документов, заплатят до 60 миллионов рублей.