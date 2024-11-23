Подделку документов для мигрантов подвели под многомиллионные штрафы

Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Штрафы до 60 миллионов рублей заплатят фирмы, занимающиеся организацией незаконной миграции и подделкой документов для иностранцев. Закон о наказании нарушителей подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов .

За первоначальное нарушение фирмы, занимающиеся подделкой документов для организации незаконной миграции, заплатят штраф в размере от пяти до 10 миллионов рублей. За повторное нарушение его размер вырастет до 60 миллионов.

В отдельный состав преступления выделили организацию подделки документов для иностранцев, которые не имеют права находиться в России или нарушили правила миграционного учета.

Теперь использование, передача или продажа поддельных документов, штампов, печатей и бланков считается преступлением.

В начале ноября на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который предусматривал ограничение количества иностранцев, получающих регистрацию, в одной съемной квартире. Теперь владельцы арендной недвижимости больше не могут предоставлять регистрацию толпе мигрантов. На одного съемщика должно приходиться не меньше шести квадратных метров. Такая мера позволит бороться с «резиновыми» квартирами, в которых владельцы регистрировали до сотни приезжих.