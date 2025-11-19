MT: в Финляндии начали продавать «инфляционный» фарш из гороха вместо говядины

Финская мясная компания Snellman запустила производство говяжьего фарша с добавлением гороха. Покупатели прозвали его инфляционным, сообщил Maaseudun Tulevaisuus .

Сначала Snellman запустила продажу нескольких видов гибридного фарша в Швеции. Там особой полярностью пользовалась смесь из 70% говядины и 30% горохового белка. Теперь она появилась в Финляндии.

Выведя на рынок более доступный мясной продукт, компания столкнулась с неоднозначными отзывами финнов. Некоторые прозвали его инфляционным за экономию на мясе.

Бюджет Финляндии понес убытки из-за присоединения к НАТО и обязанности повысить траты на оборону. Госдолг достиг более 82% ВВП, безработица — 10%. Экономист Йоонас Тухкури спрогнозировал стагнацию.