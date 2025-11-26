Индюшка важнее Украины. Трамп предпочел праздничный ужин срочной встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отправился во Флориду, где проведет длинные выходные по случаю Дня благодарения. Как передает корреспондент РИА «Новости» , американский лидер вышел из Белого дома под проливным дождем и, не отвечая на вопросы журналистов, вместе с супругой проследовал к вертолету. Оттуда президент направился на базу Эндрюс, откуда борт № 1 вылетел в штат.

Согласно официальному расписанию, Трамп пробудет во Флориде до воскресенья и планирует провести праздник в своем имении, следуя традиции подавать индейку на ужин.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Владимир Зеленский хотел бы встретиться с Трампом как можно скорее, возможно, уже 27 ноября. Сам Трамп называл четверг крайним сроком для принятия предложенного США плана урегулирования конфликта на Украине.

Во вторник американский лидер заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится на финальной стадии. Однако, уже находясь в пути во Флориду, Трамп подчеркнул, что любой встрече с Зеленским должно предшествовать достижение договоренностей по урегулированию.