Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине очень близка

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится на финальной стадии. Во время церемонии на лужайке Белого дома, трансляцию которой вел Associated Press , он отметил, что стороны уже вплотную подошли к результату.

«Думаю, мы очень близки к заключению сделки. Скоро узнаем», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что вскоре станет ясно, удастся ли оформить договоренности. При этом он признался, что рассчитывал на более легкий процесс, но, несмотря на сложности, удалось добиться прогресса.

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил изданию Axios, что президент Украины готов встретиться с американским коллегой и подписать мирный план США в День благодарения 27 ноября.