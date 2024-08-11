Индийцев начали увольнять из российской армии

Ведомства России и Индии совместно работают над увольнением индийских граждан из российской армии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенной российским диппредставительством заявление.

В заявлении сказано, что в посольство России в Индии поступили запросы о гражданах страны, находящихся на службе ВС РФ и погибших в зоне СВО.

«Соответствующие ведомства обеих стран тесно координируют работу по скорейшему выявлению и увольнению граждан Индии, добровольно поступивших на военную службу в России», — сообщили в дипмиссии.

Там отметили, что всем индийцам выплатят все причитающиеся компенсации, а также выполнят все обязательства по договору.