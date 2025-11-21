Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае

Индийский истребитель Tejas разбился на авиашоу в Дубае

На международной выставке Dubai Airshow крушение потерпел индийский истребитель Tejas. Об этом сообщил телеканал NDTV .

«Индийский истребитель Tejas разбился при демонстрационном полете на авиашоу в Дубае. Ждем подробностей», — указали в материале.

Судя по завирусившимся в Сети кадрам с падением истребителя, летчик не успел катапультироваться. Причины крушения неизвестны.

С места падения в небо поднялся огромный столб черного дыма, к нему выдвинулись экстренные службы. В пресс-службе ВВС Индии сообщили, что пилот погиб.

Выставка в Дубае проходит с 17 по 21 ноября, это один из крупнейших международных авиасалонов в оборонной и аэрокосмической отраслях.

На авиашоу также показали российский стелс-истребитель пятого поколения Су-57 с плоским соплом. ОАК впервые продемонстрировала и внутрефюзеляжные отсеки вооружения самолета.