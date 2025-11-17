«Призрак» с сюрпризом. Истребитель-невидимка Су-57 вызвал переполох на Западе

Российский истребитель-невидимка Су-57 произвел фурор на Западе незадолго до Международного авиасалона в Дубае. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) впервые представит боевую машину в ближневосточном регионе, сообщило издание Berliner Morgenpost .

«Оружие вызвало переполох. <…> Незадолго до начала выставки Объединенная авиастроительная корпорация произвела фурор необычным заявлением», — отметили авторы материала.

На видеозаписи полета истребитель предстал с открытыми отсеками для вооружения — никогда прежде самолет не показывали в таком ракурсе. Зрелище произвело сильное впечатление на западных экспертов.

«Это первая попытка России создать по-настоящему малозаметный истребитель, который значительно сложнее обнаружить радарам, чем обычные самолеты. Ключевой особенностью Су-57 является возможность размещения вооружения внутри фюзеляжа, а не снаружи. Это позволяет сохранить гладкую, радиопоглощающую поверхность. Хотя американские самолеты, такие как F-22 и F-35, уже некоторое время используют эту технологию, Россия догоняет их в технологическом плане», — отметили в издании.

Российский истребитель оснащен четырьмя отсеками вооружения, в которых можно разместить различные ракеты, в том числе и высокоточные управляемые класса «воздух-земля». На видео в открытых отсеках зрители увидели «изделие 112» — ракеты нового поколения, разработанные специально для уничтожения радиолокационных станций.

В Дубае на автосалоне, который пройдет с 17 по 21 ноября, истребитель покажут не только на земле, но и в воздухе, и продемонстрируют все его умения и маневренность.