Индийский фермер отогнал криками вцепившегося в него тигра

В индийском штате Карнатака тигр напал на местного жителя, работавшего в деревне на ферме. Хищник вцепился в мужчину, но тот не растерялся и поднял такой громкий крик, что животное испугалось и убежало. Об этом сообщил сайт News Karnataka .

Нападению дикой кошки подвергся 55-летний Малейали Раджана, который занимался хозяйством на своей ферме в деревне Ниттуру. Тигр нанес мужчине серьезные травмы, а затем скрылся в лесу. Фермер поступил в больницу с ранением руки и уха.

Поддержку пострадавшему выразил член Государственного совета по дикой природе, он навестил мужчину в больнице. Власти поручили местному департаменту лесного хозяйства срочно поймать агрессивного тигра.

Ранее леопарды растерзали в Приморском крае несколько собак. Дикие животные орудовали в Октябрьском, Надеждинском и Хасанском районах. Специалисты изучили следы и подтвердили, что на питомцев нападали не тигры, а более мелкие хищники семейства кошачьих.