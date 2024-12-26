В приморских селах начал орудовать леопард. Хищник убил уже 7 собак

Центр «Амурский тигр»: 7 собак в приморских селах убил не тигр, а леопард

Дальневосточный леопард убил с 22 декабря семь собак в Октябрьском, Надеждинском и Хасанском районах Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

В Андреевке Хасанского района хищник оставил от пса одну голову. Специалисты изучили следы и пришли к выводу, что утащил собаку не тигр, а леопард.

«Оно (животное — прим. Ред.) таскало бедную собаку на натянутой цепи до тех пор, пока туловище не отделилось от головы», — отметили в центре.

Еще три питомца стали жертвами леопарда в селе Тихое Надеждинского района. Одну из собак дикое животное убило и оставило во дворе. Также смертельные случаи нападения на собак зафиксировали в селе Гранатовка Октябрьского района. Там за три дня леопард утащил трех псов.

Ранее тигр набросился на посетителя базы отдыха в Нанайском районе Хабаровском крае. Мужчина выжил, но получил переломы ребер и рану поясничной области. СК возбудил уголовное дело о небезопасных услугах.