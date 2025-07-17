Индийских фермеров задержали за попытку убить тигра отравленной тушей коровы
Лесничие индийского штата Теланган задержали четырех фермеров за попытку избавиться от тигра при помощи опрысканной пестицидами туши коровы. Об этом сообщила газета The New Indian Express.
Хищник загрыз корову два дня назад и бросил около одной из фермер. Владелец убитого животного вместе с сообщниками предположил, что тигр вернется, чтобы доесть добычу, и опрыскал тушу пестицидами, чтобы погубить зверя, который регулярно нападал на скот.
О радикальном решении фермеров узнали представители лесного хозяйства. Они установили авторов криминальной инициативы и задержали.
На поиски тигра направили специальные поисковые группы, чтобы предотвратить на него любые нападения со стороны местных жителей.
Запрещающий убийства тигров без специального разрешения действует в Индии с 1972 года. Максимальное наказание за это преступление составляет семь лет заключения и крупный штраф.
В конце мая власти штата Махараштра сообщили, что менее чем за две недели тигры растерзали девять местных жителей. Депутаты местного парламента потребовали переместить хищников в менее населенные районы, чтобы не подвергать людей опасности. Профильные ведомства посоветовали людям не заходить в леса в одиночку в вечерние и ночные часы, когда хищники наиболее активны.