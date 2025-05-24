Тигры растерзали девять человек в Индии за 13 дней

Тигры почти за две недели растерзали девять человек. Хищники нападали на людей в одном и том же регионе, сообщило Hindustan Times.

В четверг, 22 мая, рядом с заповедником Тадоба-Андхари 55-летний пастух Банду Парашурам Ураде со своим племянником Кишором Мадхукарм Ураде выгоняли скот на выпас.

В тот момент тигр напал на мужчин. Банду погиб на месте, его родственник получил серьезные ранения. Ему чудом смог добраться до деревни и позвать на помощь. Позже тело пастуха нашли в лесу.

За две недели до этого тигр растерзали 70-летнего жителя деревни Бхандурна. Также зверь набросился на 63-летнего Мароти Шенде, который собирал в лесу листья чернодревесной хурмы.

После нападения хищника погибла 54-летняя жительница деревни Карбада. Недалеко от населенного пункта Бадурни тигр растерзал 30-летнюю Бхуванешваи Бхендре.

В этот же период нашли останки 65-летней Нималы Шенде из деревни Нагла. Кроме того, за одно нападение тигр расправился сразу с тремя жительницами деревни Мендхамал.

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