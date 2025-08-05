Индийская армия опровергла сообщения о нарушении перемирия Пакистаном

Вооруженные силы Индии опровергли сообщения о нарушении режима прекращения огня со стороны Пакистана на линии контроля в штате Джамму и Кашмир. Об этом говорится в официальном заявлении армии, сообщила India Today .

Ранее в ряде индийских и зарубежных СМИ появились публикации о якобы произошедшей перестрелке на участке линии контроля в округе Пунч, где Пакистан, по информации источников прессы, открыл огонь по индийским позициям.

Однако командование индийской армии в тот же день выступило с опровержением. Военные заявили, что не фиксировали никаких случаев стрельбы. Не было и других столкновений на границе.

Представители армии призвали воздержаться от распространения непроверенной информации и подчеркнули, что ситуация на линии соприкосновения остается спокойной.

Последний раз о нарушении перемирия между Индией и Пакистаном официально сообщалось 10 мая 2025 года, когда после серии обострений стороны согласовали прекращение огня.

Уже в августе индийский премьер пригрозил Пакистану сверхзвуковыми ракетами.