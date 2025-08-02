Моди пригрозил Пакистану ответить ракетами на любую атаку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал жесткое возмездие Пакистану в ответ на любую будущую атаку. Об этом он заявил во время митинга в городе Варанаси, сообщила газета Hindustan Times .

«Достаточно лишь упомянуть название BrahMos, чтобы не дать людям в Пакистане спать по ночам», — сказал он, напомнив о сверхзвуковых противокорабельных индийских ракетах.

Моди добавил, что на примере майской операции «Синдур» мировое сообщество смогло увидеть возможности современного индийского оружия.

Ранее стало известно, что в Индии назвали прекращение огня на границе с Пакистаном бессрочным. Стороны конфликта договорились воздерживаться от враждебных актов.