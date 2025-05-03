Индия запретила ввоз и транзит товаров из Пакистана

Индия ввела немедленный запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана. Об этом сообщало РИА «Новости» .

«Прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых из него, независимо от того, могут ли они свободно ввозиться или разрешены иным образом, должны быть немедленно запрещены до дальнейших распоряжений», — указано в распоряжении генерального директората внешней торговли страны.

Такое решение приняли для обеспечения национальной безопасности и государственной политики. В директорате подчеркнули, что любое отступление от этого запрета требует предварительного согласования с правительством Индии.

Ранее Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня. Индийские сухопутные силы отреагировали быстро и соразмерно.

В конце апреля Индия закрыла небо для пакистанских самолетов. Меру ввели на фоне обострения после нападения в Пахалгаме, где погибли 26 человек.