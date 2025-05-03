Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня

Власти Индии заявили об очередном нарушении Пакистаном режима прекращения огня на линии контроля. Об этом сообщило агентство ANI.
«В ночь со 2 на 3 мая 2025 года пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля напротив районов Купвара, Ури и Ахнур на союзной территории Джамму и Кашмир», — завили индийские сухопутные силы.
Армия отреагировала быстро и соразмерно.
В конце апреля индийские власти запретили доступ пакистанским самолетам в воздушное пространство страны. Меру приняли из-за обострения после нападения в Пахалгаме, где погибли 26 человек. Ситуация на линии контроля остается напряженной.
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