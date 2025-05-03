Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня

Власти Индии заявили об очередном нарушении Пакистаном режима прекращения огня на линии контроля. Об этом сообщило агентство ANI .

«В ночь со 2 на 3 мая 2025 года пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля напротив районов Купвара, Ури и Ахнур на союзной территории Джамму и Кашмир», — завили индийские сухопутные силы.

Армия отреагировала быстро и соразмерно.

В конце апреля индийские власти запретили доступ пакистанским самолетам в воздушное пространство страны. Меру приняли из-за обострения после нападения в Пахалгаме, где погибли 26 человек. Ситуация на линии контроля остается напряженной.