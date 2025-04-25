Доцент МГУ Волхонский заявил, что вооруженной войны между Индией и Пакистаном не будет

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский выразил мнение изданию URA.RU , что нынешнее обострение ситуации между Индией и Пакистаном не перерастет в серьезный вооруженный конфликт и останется на уровне дипломатического противостояния и единичных военных ударов.

По словам эксперта, прошлые инциденты подобного характера заканчивались лишь ограниченными операциями по линии границы, после чего обе стороны стремились погасить напряженность. Наличие ядерных арсеналов у Индии и Пакистана является важным фактором, препятствующим началу широкомасштабных боевых действий. Тем не менее, Волхонский подчеркивает, что если ситуация продолжит ухудшаться, Пакистан может предпринять жесткий ответ.

Нападение 22 апреля в индийском штате Джамму и Кашмир, повлекшее гибель 26 человек, привело к резкому ухудшению двусторонних отношений. Хотя ответственность за этот инцидент взяла неизвестная ранее группа «Кашмир Ризистенс», власти Индии считают, что в нападении замешаны спецслужбы соседнего государства.