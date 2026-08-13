Индия станет первым партнером «Российской энергетической недели» за всю историю

Первой официальной страной — партнером международного форума «Российская энергетическая неделя» станет Индия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Представители Федерации индийской нефтяной промышленности организуют стенд в рамках экспозиционной программы. На нем можно будет ознакомиться с проектами ведущих компаний нефтяной отрасли страны.

Как отметил вице-премьер Александр Новак, Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии.

«Отношения стран носят характер стратегического партнерства, лидеры государств — в постоянном контакте. Активно продвигается взаимовыгодное сотрудничество в рамках нефтегазовых проектов», — сказал он.

Ранее стало известно, что Московская область готовится к участию в «Российской энергетической неделе». Форум пройдет с 14 по 16 октября 2026 года в столице России. Основные мероприятия состоятся в ЦВЗ «Манеж» и Гостином Дворе.