Подмосковье представит разработки на Российской энергетической неделе

Московская область готовится к участию в Российской энергетической неделе-2026. Делегацию региона возглавит Министерство энергетики Подмосковья, в ее составе будут представители АО «Мособлэнерго», а также российские предприятия «Реватт» и «Антракс».

Центральным акцентом экспозиции стенда Московской области станут решения, созданные в России и уже применяемые в реальной инфраструктуре региона. Они показывают, как взаимодействие органов власти и отечественных производителей позволяет последовательно снижать зависимость от зарубежных технологий и повышать устойчивость энергосистемы.

АО «Мособлэнерго» представит цифровые инструменты, обеспечивающие прозрачность и оперативность управления энергосистемой. Среди них — «Портал потребителя» на базе технологий искусственного интеллекта и Диспетчерская информационная система «Модус». Эти решения позволяют повысить качество взаимодействия с потребителями и улучшить контроль за состоянием сетей, снижая риски технологических нарушений.

Компания «Реватт» представит линейку зарядных станций для электротранспорта — пример импортозамещения в сегменте зарядной инфраструктуры. В конструкции станций используются отечественные материалы и компоненты, а собственное программное обеспечение компании внесено в Реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

«Антракс» продемонстрирует российские приборы и системы контроля и управления энергообъектами — собственные запатентованные разработки предприятия. Оборудование применяется в распределительных сетях и прошло многолетние испытания в различных климатических зонах, подтвердив свою надежность и адаптивность.

«Московская область системно развивает энергетическую сферу — от модернизации сетей до внедрения зарядной инфраструктуры для электротранспорта. И наше участие в Российской энергетической неделе — это возможность продемонстрировать достижения региона, обменяться опытом с коллегами и наметить новые векторы сотрудничества», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Форум пройдет с 14 по 16 октября 2026 года в Москве. Основные мероприятия состоятся в ЦВЗ «Манеж» и Гостином Дворе. Подробнее — на официальном сайте РЭН‑2026.