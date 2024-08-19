Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

HT: Индия не станет посредником между РФ и Украиной, но передаст сообщения

Индия не станет посредником между Россией и Украиной, однако сможет передавать сообщения этим странам. Об этом сообщила газета Hindustan Times , сославшись на информированные источники.

«Индия обозначила, что она не может быть прямым посредником между Россией и Украиной, но может помочь в передаче сообщений между двумя странами», — написали в публикации издания.

До этого стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отправится в Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа этого года. Там он проведет диалог о политическом и торгово-экономическом сотрудничестве стран.

Ранее МИД Индии вызвал украинского посла из-за комментариев президента его страны Владимира Зеленского о визите Нарендры Моди в Россию 8–9 июля. Из-за высказываний политика Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры.