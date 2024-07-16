МИД Индии вызвал посла Украины из-за заявления Зеленского

МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

МИД Индии вызвал посла Украины в связи с высказываниями Владимира Зеленского о поездке индийского премьера Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщила газета Economic Times .

«В понедельник министерство иностранных дел вызвало украинского посла и подняло данный вопрос. Это свидетельствует о недовольстве Индии позицией Украины относительно комментариев Зеленского о визите премьер-министра», — отметили журналисты.

Авторы статьи напомнили, что на фоне инцидента Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры.

Моди 8–9 июля посетил Россию с официальным визитом, это была его первая поездка в страну за последние пять лет. Он провел неформальную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Ново-Огареве.

После этого Зеленский назвал поездку Моди в Россию «сокрушительным ударом по мирным усилиям».