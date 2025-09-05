Индия продолжит закупать российскую нефть вопреки требованию Трампа

Индия решила продолжить импортировать нефть из России, несмотря на введенные США пошлины. Об этом заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман, сообщило агентство Bloomberg .

«Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать, учитывая, что нам выгоднее всего», — добавила она.

Белый дом конце августа обложил Индию пошлинами в 50%, поставив один из самых высоких барьеров для экспортных товаров. Президент США Дональд Трамп рассказал, что не планирует снижать тарифы. По его словам, долгое время отношения между странами имели односторонний характер.

Ранее в прессе появились сообщения, что нефтеперерабатывающие компании республики увеличат в сентябре закупки на 10-20%, несмотря на повышение тарифов со стороны США. Импорт российских энергоресурсов в Индию вырастет на 150-300 тысяч баррелей в день.