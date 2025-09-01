Трамп сообщил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары

Дональд Трамп объявил, что Индия готова почти полностью обнулить пошлины на американские товары. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

«До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. <… > Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад», — заявил он.

Трамп считает, что торговые отношения между странами несправедливы. Нью-Дели отправляет в Вашингтон много товаров, а закупает мало.

В конце августа США ввели дополнительную пошлину на импорт из Индии — 25%. С учетом других тарифов совокупная ставка достигла 50%. Это один из самых высоких барьеров, установленных Штатами для иностранных товаров.

Несмотря на пошлины, введенные Дональдом Трампом, экспорт российской нефти в Индию вырастет в сентябре. Индийские нефтеперерабатывающие компании планируют увеличить закупки на 10-20%, то есть на 150-300 тысяч баррелей в день, сообщили «Известия».