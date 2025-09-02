Трамп отказался снижать пошлины для Индии из-за российской нефти

Трамп: отношения с Индией долго были односторонними, поэтому пошлины США уместны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не планирует снижать 50-процентные пошлины для Индии, в том числе и из-за закупок российской нефти. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме .

«У нас неплохие отношения с Индией. Однако они должны понимать, что много лет наши отношения были односторонними», — сказал Трамп.

Он также напомнил, что Индия ввела самые высокие 100-процентные пошлины по отношению к товарам из США. По словам Трампа, раньше США просто «по глупости» не шли на аналогичные ответные меры.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что Индия готова почти полностью обнулить пошлины на американские товары. Он заявил, что считает торговые отношения между странами несправедливыми.