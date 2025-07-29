Индийский посол Дораисвами ответил на призывы ЕС не покупать нефть у России

В Нью-Дели не намерены прекращать закупки российской нефти, несмотря на критику и призывы со стороны стран Европы. Об этом посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами заявил в интервью газете Times of India.

Дипломат напомнил, что Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Страна импортирует свыше 80% энергии.

«Что вы хотите, чтобы мы сделали — отключили нашу экономику?» — сказал Дораисвами.

Посол напомнил о длительном сотрудничестве с Россией. Этот период начался в тот момент, когда западные страны отказывались поставлять Нью-Дели оружие. Однако они отправляли его соседним государствам, что было «источником трудностей» для Индии.

Дораисвами отметил, что Нью-Дели будет продолжать поддерживать свои национальные интересы в вопросе энергетической политики, поэтому Западу не нужно «проводить тест на лояльность».

Ранее глава министерства нефти страны Сингх Пури заявил, в случае вторичных санкций США на российское топливо Индия будет получать нефть из других источников.