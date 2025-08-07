«Индия никогда не пойдет на компромисс». Моди принял вызов Трампа

Индия не пойдет на компромисс с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал премьер-министр страны Нарендра Моди, комментируя решение Дональда Трампа увеличить импортные пошлины на индийские товары до 50% из-за России, сообщило издание Newsweek .

«Индия никогда не пойдет на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочного сектора и рыбаков. И если придется заплатить за это высокую цену, то я готов», — заявил Моди.

Накануне Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт из Индии в ответ на закупку этой страной российской нефти.

Индия в ответ расширила промышленное сотрудничество с Россией. Стороны подписали протокол о сотрудничестве в сферах железных дорог, алюминиевой промышленности и добычи полезных ископаемых.