Индия испытала гиперзвуковую ракету большой дальности

Индийские военные успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности. Об этом заявил министр обороны Раджнатх Сингх в соцсети X .

Он назвал первые испытания сверхзвукового оружия историческим моментом для страны.

«Это значительное достижение вывело нашу страну в группу избранных стран, обладающих потенциалом таких критически важных и передовых военных технологий», — отметил глава индийского оборонного ведомства.

По данным The Economic Times, пуск ракеты прошел с полигона на острове имени Абдула Калама у восточного побережья штата Одиша. Созданием оружия занималась Организация оборонных исследований и разработок Индии. Дальность полета ракеты составила 1,5 тысячи километров.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил военным запустить массовое производство ударных БПЛА. Военный историк Юрий Кнутов отметил значительный технологический рывок страны и напомнил о разработанных ей новых межконтинентальных баллистических ракетах.