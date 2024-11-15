Дроны-камикадзе испытали в КНДР. Кому грозят наработки Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил испытания северокорейских беспилотников. По данным Bloomberg , он призвал запустить массовое производство ударных дронов. О том, что это за дроны и чем они грозят другим странам, в том числе США, 360.ru рассказал военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского городского округа Юрий Кнутов.

Он заметил, что КНДР за последние пять-восемь лет совершила серьезный технологический рывок, в том числе связанный с вооружением. Появились новые межконтинентальные баллистические ракеты. Он напомнил о «Хвасон-19», которую недавно презентовали в Северной Корее. Дальность полета этой ракеты составила тысячу километров, а высота — семь тысяч километров.

«То есть ракета способна долететь до любой точки США и доставить ядерную часть», — подчеркнул Кнутов.

По его словам, дроны-камикадзе запускаются практически как мины — либо с небольших катапульт, либо непосредственно из контейнеров, подобно тубусам для противотанковых ракет. Это очень удобно при транспортировке, заметил он. А любой дрон-камикадзе — это оружие, которое фактически на сегодняшний день по ряду моментов заменяет дальнобойную артиллерию.

«Поэтому появление подобного средства в Северной Корее, конечно, рассматривают как прорыв в непосредственно в возможности вести боевые действия на расстоянии до 20-30 километров», — сказал военный историк.

Раньше огневой вал создавался с помощью дальнобойной артиллерии. Сейчас же он создается с помощью дронов-камикадзе. Разработка подобных систем будет считаться со стороны руководства КНДР прорывом. По результатам испытаний примут решение о начале выпуска этих дронов, резюмировал Кнутов.

В начале ноября прошли переговоры министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Она сообщила, что Ким Чен Ын приказал поддерживать российскую армию.