Поставки российского сжиженного природного газа в Германию в декабре 2025 года достигли максимума как минимум за пять лет. Об этом сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung .

В немецкую сеть он поступает не только напрямую, но и через третьи страны, например Бенилюкс.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар анонсировал иск в европейский суд из-за запрета на поставки сжиженного природного газа из России, который вступает в силу с 1 января следующего года, и трубопроводного газа с осени 2027-го. Компании, уличенные в нарушении, оштрафуют на 40 миллионов евро.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что Евросоюз сам решил стать заложником политической конъюнктуры.