Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала заявление в эфире «Звезды» , прокомментировав решение Совета Европейского союза о прекращении закупок российского газа с 2027 года.

В своем обращении Захарова подчеркнула, что страны ЕС добровольно отказываются от свободы выбора поставщиков энергоносителей, став заложниками политической конъюнктуры.

Такое решение вступает в силу поэтапно: с 1 января 2027 года запрещены закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), а с осени 2027-го — прекращаются покупки трубопроводного газа. Захарова выразила обеспокоенность последствиями данного шага, указав на искусственное навязывание определенных стандартов потребления, что ограничивает свободу действий и ущемляет права потребителей.