Маск допустил, что грядущие президентские выборы в США станут последними
Маск: если Трамп проиграет, в США больше не будет настоящих выборов
Если кандидат от республиканцев Дональд Трамп проиграет президентские выборы, других в США уже не будет. Об этом написал бизнесмен Илон Маск в соцсети X.
Он рассказал, что Демократическая партия планирует легализовать как минимум 15 миллионов мигрантов и привлечь еще десятки миллионов. По его словам, это немедленно превратит все колеблющиеся штаты в продемократические, а США — в постоянно однопартийное государство.
«Это последние реальные выборы, если Трамп проиграет», — подытожил он.
Ранее Маск назвал кандидата от демократов Камалу Харрис марионеткой. Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что после такого заявления предпринимателя и принадлежащую ему соцсеть могут подвергнуть цензуре.