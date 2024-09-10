Маск допустил, что грядущие президентские выборы в США станут последними

Маск: если Трамп проиграет, в США больше не будет настоящих выборов

Если кандидат от республиканцев Дональд Трамп проиграет президентские выборы, других в США уже не будет. Об этом написал бизнесмен Илон Маск в соцсети X .

Он рассказал, что Демократическая партия планирует легализовать как минимум 15 миллионов мигрантов и привлечь еще десятки миллионов. По его словам, это немедленно превратит все колеблющиеся штаты в продемократические, а США — в постоянно однопартийное государство.

«Это последние реальные выборы, если Трамп проиграет», — подытожил он.

Ранее Маск назвал кандидата от демократов Камалу Харрис марионеткой. Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что после такого заявления предпринимателя и принадлежащую ему соцсеть могут подвергнуть цензуре.