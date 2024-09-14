Маск попрощался с Сан-Франциско матом

Маск оставил нецензурную надпись над бывшим офисом X в Сан-Франциско

Миллиардер Илон Маск попрощался с городом Сан-Франциско, где закрыл штаб-квартиру собственной соцсети X, оставив над зданием бывшего офиса нецензурную надпись «Go **** yourself». Об этом сообщил в своем аккаунте предприниматель Эли Давид.

«Go **** yourself» — последние слова Маска, адресованные Сан-Франциско, где он закрыл штаб-квартиру X», — написал он.

Над опустевшим офисом засияли неоновые буквы GFY, что переводится как «поимей себя».

Маск сообщил о своем решении закрыть штаб-квартиру в Сан-Франциско еще в июле, когда губернатор штата Калифорния принял закон, который касается полномочий учебных заведений в вопросах гендерного самоопределения детей. Бизнесмен тогда предупредил местные власти, что многие семьи покинут штат из-за такой политики.

Офис компании X переехал в Техас в пятницу, 13 сентября. Сотрудников распределили между существующим офисом в Сан-Хосе и новым офисом, который построят в Пало-Альто.

В конце августа власти Бразилии приостановили работу соцсети X из-за отказа Маска назначить юридического представителя соцсети в стране.