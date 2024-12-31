Американский миллиардер глава компании SpaceX Илон Маск сменил имя в соцсети Х. Информация об этом появилась в его профиле .

Бизнесмен взял псевдоним Kekius Maximus (Кекиус Максимус). Так же называют мемкоины — криптовалюту, вдохновленную мемом с лягушонком Пепе. Изображение с этим персонажем появилось и на аватарке Маска.

На картинке Пепе предстал в форме древнеримского легионера. В руках он держит контроллер, напоминающий джойстик от PlayStation 4.

Ранее Маск предложил установить демократию на Марсе, когда планету колонизируют. Миллиардер допустил, что пилотируемые полеты на Марс начнутся уже через четыре года.

По мнению бизнесмена, через 500 миллионов лет условия на Земле станут непригодными для жизни. Произойдет это из-за расширения Солнца. Марс может стать лучшим вариантом для спасения человечества.