Илон Маск предложил установить демократию на Марсе

На планете Марс после ее колонизации необходимо установить прямую демократию. Об этом заявил американский миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск в соцсети X .

«Марсиане сами решат, как ими лучше управлять. Я рекомендую прямую, а не представительную демократию», — написал он.

Бизнесмен добавил, что беспилотные космические корабли будут регулярно летать на Марс уже через два года, а корабли с экипажами отправятся на планету примерно через четыре года.

Ранее Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни человека. По мнению предпринимателя, это случится через 500 миллионов лет. Причиной такого развития событий он назвал расширение Солнца.

Глава SpaceX первым в мировой истории достиг состояния свыше 400 миллиардов долларов. Капитал бизнесмена, по последним данным, достиг отметки в 439,2 миллиарда в американской валюте.