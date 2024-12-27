Илон Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что жизнь на Земле будет невозможна через 500 миллионов лет. Об этом он написал в соцсети X .

Один из пользователей социальной сети написал, что Солнце взорвется через пять миллиардов лет. Тогда, по его мнению, Марс станет лучшим вариантом для сохранения жизни человечества.

В ответ на эту публикацию Маск заявил, что жизнь на Земле будет невозможна намного раньше — через 500 миллионов лет.

«Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени», — написал он.

Ранее американский предприниматель заявил, что человечеству нужно будет освоить межзвездные перелеты для того, чтобы сохранить жизнь.

Он предупредил, что люди в будущем могут погибнуть из-за расширения Солнца или падения астероида на Землю. Бизнесмен также рассказал, что многоразовые ракеты-носители Starship смогут спасти человечество от вымирания.