Илон Маск рассказал о предчувствии на 2025 год

Маск заявил, что у него хорошее предчувствие на 2025 год

Самый богатый человек мира, американский предприниматель Илон Маск рассказал о своих ожиданиях от наступившего года. В соцсети X он написал о том, что подсказывает ему интуиция.

«У меня хорошее предчувствие на 2025 год», — подчеркнул основатель SpaceX.

Накануне глава компании сменил имя. В социальной сети он взял псевдоним Kekius Maximus (Кекиус Максимус). Такое же название носит криптовалюта, вдохновленная мемом с лягушонком Пепе.

Ранее Маск рассказал, как видит правление на Марсе, когда планету колонизируют. Предприниматель порекомендовал будущим марсианам выбрать прямую, а не представительную демократию.

Бизнесмен добавил, что беспилотные космические корабли будут регулярно летать на Марс в ближайшие два года, а уже примерно через четыре года туда отправят корабли с экипажами. Маск выразил уверенность в том, что планету удастся освоить.