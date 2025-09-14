Илон Маск назвал террористической ячейкой сообщество трансгендеров

Американский миллиардер Илон Маск после убийства активиста Чарли Кирка назвал сообщество трансгендеров* террористической ячейкой. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

Маск также поддержал утверждение, что убийство Кирка организовали леворадикальные трансгендеры*.

Ранее стало известно, что подозреваемый в преступлении Тайлер Робинсон жил с мужчиной, который находится в процессе транс-перехода из мужского в женский пол. Сейчас сосед сотрудничает с ФБР.

Консервативного активиста Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время выступления в Университете штата Юта. Политик скончался от огнестрельного ранения в шею.

Вдова Кирка заявила, что ее мужа убили за патриотическую позицию. Она подчеркнула, что убийцы только «разожгли огонь» и дело ее мужа продолжится.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.