Американского политика и активиста Чарли Кирка, сторонника президента Дональда Трампа, убили за проповедование патриотизма. Об этом в эфире Fox News заявила вдова Эрика Кирк.

«Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь божию. <…> Вы понятия не имеете, какой огонь разожгли», — сообщила Эрика в первом выступлении с момента гибели мужа.

Вдова пообещала, что продолжит движение покойного мужа.

Кирка смертельно ранили на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Неизвестный выстрелил в политика и попал в шею, когда Кирк сидел в палатке на территории кампуса.

Активист открыто выступал против помощи Украине и называл президента Владимира Зеленского препятствием миру и марионеткой ЦРУ. Кирк всегда признавал Крым частью России.