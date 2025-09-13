«Разожгли огонь». Вдова Чарли Кирка поведала о причинах убийства мужа
Вдова Кирка: мужа убили за проповедь патриотизма, веры и любви
Американского политика и активиста Чарли Кирка, сторонника президента Дональда Трампа, убили за проповедование патриотизма. Об этом в эфире Fox News заявила вдова Эрика Кирк.
«Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь божию. <…> Вы понятия не имеете, какой огонь разожгли», — сообщила Эрика в первом выступлении с момента гибели мужа.
Вдова пообещала, что продолжит движение покойного мужа.
Кирка смертельно ранили на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Неизвестный выстрелил в политика и попал в шею, когда Кирк сидел в палатке на территории кампуса.
Активист открыто выступал против помощи Украине и называл президента Владимира Зеленского препятствием миру и марионеткой ЦРУ. Кирк всегда признавал Крым частью России.