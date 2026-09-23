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    Илон Маск назвал Си Цзиньпина великим лидером

    Фото: РИА «Новости»

    Глава компании Tesla Илон Маск отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин производит впечатление великого лидера. Об этом он сообщил в интервью для Центрального телевидения Китая (CCTV).

    По словам миллиардера, за время пребывания Си Цзиньпина у власти страна добилась огромного процветания и масштабных перемен. Маск также подчеркнул, что, гуляя по улицам в Китае, легко заметить, как улучшилось благосостояние местных жителей.

    «Си Цзиньпин обладает выдающимися способностями и внушительными достижениями», — заключил бизнесмен.

    Глава Китая отправился в США с государственным визитом с 23 по 25 сентября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил нарушить протокол и лично встретить Си Цзиньпина.