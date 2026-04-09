Июльский саммит НАТО в Анкаре назвали решающим

Челик: решение о сохранении НАТО примут на июльском саммите в Анкаре

Саммит НАТО, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, станет решающим в вопросе, стоит ли продолжать проект альянса в принципе. Об этом заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, его слова привела газета Hurriyet .

«В некотором смысле это будет ситуация, когда будет найден ответ на вопрос: быть или не быть», — добавил он.

По словам турецкого политика, раскол между США и Европой в рамках НАТО угрожает будущему миропорядку. Необходимо продемонстрировать правильные подходы к построению будущего, подчеркнул Челик.

В марте генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет задействовать пятую статью договора о коллективной обороне, после того как на территории Турции упала ракета.