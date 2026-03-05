НАТО отказался задействовать пятую статью после падения ракеты в Турции

Рютте: НАТО не будет применять 5-ю статью в связи с падением ракеты в Турции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не рассматривает применение пятой статьи договора о коллективной обороне после случая с ракетой в Турции. Об этом он сказал в интервью Reuters .

«Я думаю, что в данном случае речь о пятой статье не идет. Никто не говорит о ней», — сказал Рютте.

По словам Рютте, произошедшее продемонстрировало готовность и бдительность альянса. Генсек отметил, что противники НАТО уже убедились в силе организации и ее способности реагировать на угрозы на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

В интервью Newsmax Рютте уклонился от прямого ответа на вопрос о том, может ли конфликт между США и Ираном привести к применению пятой статьи. Он заявил, что альянс не раскрывает заранее, в каких именно случаях могут задействовать механизм коллективной обороны, чтобы не давать потенциальным противникам дополнительной информации.