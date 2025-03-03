Европейские лидеры, выделяющие новые пакеты военной помощи Киеву, так и не осознали, что продолжение украинского конфликта только играет на руку России. Об этом полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube .

«Когда [президент Украины] Владимир Зеленский приехал в Лондон, его радостно встретила толпа, а политики выражали поддержку. Но все эти люди не понимают одного: все это играет на руку России», — заявил он.

Дэвис отметил, что такая ситуация сложилась после неудачи главы киевского режима в Вашингтоне. Зеленский не смог подписать сделку о добыче полезных ископаемых на Украине, которая обязала бы США предоставлять Киеву военную помощь. И теперь лишь Европа стремится продолжать конфронтацию.

Аналитик при этом напомнил, что в 2023 году все генералы говорили об успешном наступлении ВСУ, но этого так и не произошло.

Дэвис также отметил, что многие не понимают, что главной задачей России было полное уничтожение армии Украины, а не территории. И российская армия «продолжит перемалывать ВСУ», пока Киеву просто больше некого будет призывать.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что участники саммита в Лондоне планировали втянуть США в войну с Россией, но «все пошло не так» и Европа осталась в одиночестве.