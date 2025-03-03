Саммит в Лондоне предполагался как финальный этап оформления европейского плана по Украине. Он подразумевал втягивание США в войну с Россией, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Встреча в Лондоне стала попыткой возродить забракованный ранее в Париже план отправки европейских войск на Украину. От США требовалась поддержка разведкой и авиацией», — сказал он.

По словам обозревателя, европейский план содержал условия, которые невозможно было выполнить для начала переговоров с Россией. Таким образом конфликт бы не заканчивался. Такой подход отличается от идей команды президента Дональда Трампа по мирному урегулированию.

Меркурис отметил, что саммит в Великобритании планировали с расчетом на удачные визиты премьер-министра Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. США предложили бы гарантии безопасности, а Украина подписала сделку по минералам.

«В Лондоне бы осталось только обсудить детали отправки войск. Но все пошло не так, и теперь Европа будет осуществлять план в одиночку», — резюмировал аналитик.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что встреча глав Евросоюза по Украине в Лондоне была позорным «антитрамповским русофобским шабашем».