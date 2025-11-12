Песков: Россия видит, что Европа готовится воевать с ней

Россия обращает внимание на милитаристскую атмосферу в Европе. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту Life Александру Юнашеву.

По его словам, Россия видит, что государства Евросоюза готовятся к войне с Россией. Песков уточнил, что российское руководство всегда осознавало опасность и заблаговременно предпринимало все меры для обеспечения безопасности.

«Действительно, очень такие сильные промилитаристские настроения в европейских странах», — добавил он.

Ранее профессор Туринского университета Анджело д’Орси рассказал, что власти Италии специально нагнетают военную истерию, чтобы заставить граждан поверить в возможность войны с Россией. По его мнению, руководство страны старается втянуть государство в конфликт через разжигание русофобии.

Из-за действий итальянских властей в стране демонизируется русская культура, на сцене не могут выступать российские артисты, отметил ученый.